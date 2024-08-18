Кара-Франс нокаутировал Эрцега в первом раунде на UFC 305

В рамках со-главного события вечера на UFC 305одержал победу техническим нокаутом надв наилегчайшем весе.

Ранее он уступил Брэндону Морено досрочно и раздельным решением Амиру Альбази. В преддверии этой встречи Кай располагался на четвертой строчке в рейтинге дивизиона до 56,7 кг.

Его соперник на данный момент является седьмым номером ростера. Для Стива это поражение стало вторым кряду в промоушене. Напомним, что в предыдущем бою он дрался за титул.

Его бой против Александре Пантожи продлился все 5 раундов, но закончился поражением единогласным решением судей на турнире в Бразилии в мае этого года.