Тренер Стрикленда: Реванш с Адесаньей будет для Шона легким боем

, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе считает своего подопечного большим фаворитом в реванше с

«У Шона был такой близкий бой против Дрикуса, а ранее он доминировал над "Иззи". Я думаю, если Адесанья выиграет грядущий бой у Дрикуса, это будет легкий матч-реванш для Шона. "Иззи" захочет попытаться взять реванш, а если победит Дрикус, я думаю, что нужно положить этому конец и дать Шону возможность отомстить за то поражение.

Так что оба эти поединка имеют смысл для нас. Я думаю, что у Шона есть претензии на следующий бой за пояс, и, знаете, он на них настаивает. Эти парни проведут бой на следующей неделе, так что мы могли бы провести бой за титул в ноябре или декабре»

В сентябре прошлого года Стрикленд отобрал титул чемпиона UFC в среднем весе у Исраэля Адесаньи, победив его на турнире в Австралии единогласным решением судей.