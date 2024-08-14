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    Тренер Стрикленда: Реванш с Адесаньей будет для Шона легким боем

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья
    Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, считает своего подопечного большим фаворитом в реванше с Исраэлем Адесаньей.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «У Шона был такой близкий бой против Дрикуса, а ранее он доминировал над "Иззи". Я думаю, если Адесанья выиграет грядущий бой у Дрикуса, это будет легкий матч-реванш для Шона. "Иззи" захочет попытаться взять реванш, а если победит Дрикус, я думаю, что нужно положить этому конец и дать Шону возможность отомстить за то поражение.

    Так что оба эти поединка имеют смысл для нас. Я думаю, что у Шона есть претензии на следующий бой за пояс, и, знаете, он на них настаивает. Эти парни проведут бой на следующей неделе, так что мы могли бы провести бой за титул в ноябре или декабре»

    В сентябре прошлого года Стрикленд отобрал титул чемпиона UFC в среднем весе у Исраэля Адесаньи, победив его на турнире в Австралии единогласным решением судей.

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