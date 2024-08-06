Берланга: Я суперзвезда, поэтому «Канело» выбрал меня, а не Бенавидеса

Претендент на 3 титула чемпиона мира по босу во втором среднем весескучным бойцом, несоответствующим статусу суперзвезды.

«Бенавидес не продает PPV. У него нет того статуса суперзвезды, который есть у меня. У меня за спиной целая страна. У меня за спиной Пуэрто-Рико, и у меня за спиной культура хип-хопа. Я знаю, именно поэтому "Канело" выбрал меня — потому что мы собираемся продавать трансляции, но мы также собираемся драться, и это будет хороший бой.

Я не вижу никакого спада у "Канело". Он был прежней версия себя в последнем бою. Мунгия — парень, который наносит много ударов и на самом деле не использует свой IQ. Если бы он использовал свой IQ, результат, вероятно, был бы другим. Я думаю, что "Канело" будет в наилучшей форме к нашему бою»

Бой Альвареса и Берланги состоится в сентябре. «Канело» бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Дэвид Бенавидес обладатель временного пояса WBC в этом дивизионе.