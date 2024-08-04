Умар Нурмагомедов утвержден в статусе претендента на титул UFC

Глава UFCпо окончании прошедшего турнира в Абу-Даби утвердилв статусе следующего претендента на титул в легчайшем весе.

Ранее российский боец одолел единогласным решением судей второго номера рейтинга в категории до 61 кг Кори Сэндхагена в пятираундовом противостоянии.

Умар в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Всего на его счету 18 выигрышей в 18-ти боях в смешанных единоборствах. Далее Нурмагомедов подерется с победителем пары О’Мэлли-Двалишвили.

Их бой состоится на турнире UFC 306. Для Шона О’Мэлли это будет вторая защита чемпионского пояса. Ранее он выиграл по очкам у Марлона Веры.