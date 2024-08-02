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    Мейвезер проведет выставочный бой с Готти 24 августа

    Бои Бокс ММА UFC WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер Конор Макгрегор
    Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, проведет ответный поединок против Джона Готти.

    Флойд Мейвезер (слева)
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    Флойд Мейвезер (слева)

    Их встреча состоится 24 августа в Мехико, в Мексике, в формате выставочного боя. Джон бывший боец ММА, недавно дебютировавший на ринге. В боксе у него 2 победы и ни единого поражения.

    Его первый поединок против Мейвейзера в прошлом году был признан несостоявшимся из-за потасовки между их командами прямо во время встречи.

    Напомним, что у Флойда в боксерской карьере 50 выигранных поединков и ни единого поражения. После победы над Макгрером в 2017 году Мейвезер принимал участие только в выставочных боях.

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