Соннен: Аспиналл на высоте, он должен прикончить Блэйдса

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом и среднем дивизионахшансов на победу в бою с

«Том Аспиналл на высоте. Шансы Тома на победу высоки. Фактически, они составляют 100%. Шансы на то, что Том Аспиналл может выиграть грядущий поединок у Кертиса решением судей, очень малы. Он должен прикончить Блэйдса. О, и, кстати, он не только должен финишировать его, я думаю, Аспиналл должен удосрочить его в первых трех раундах. Хотя я думаю, что Кертис находится в лучшей форме, чем раньше»

Аспиналл является обладателем временного титула UFC в тяжелом весе. 28 июля он проведет защиту пояса против Кертиса Блэйдса, которому уступал техническим нокаутом летом 2022 года ввиду травмы ноги.