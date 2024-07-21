Бланчфилд заинтересована в поединке с Намаюнас

Третий номер рейтинга женского наилегчайшего дивизиона UFC готова подраться против экс-чемпионки в минимальном весе

«Идеальный следующий бой для меня — это бой против Роуз. Она очень хороший боец, так что это тот соперник, с кем я могу проверить свои навыки и стать лучше, сражаясь с ней. Она бывшая чемпионка. Наше противостояние легко могло бы стать главным событием вечера одного из турниров. Я думаю, это имеет смысл. Я никогда раньше не проигрывала в UFC. Проигрывать, независимо от того, на каком ты уровне, — отстой, если ты тот, кто конкурентоспособен и кто действительно любит это дело и любит преуспевать в нем. Но я должна принять это и идти дальше»

Бланчфилд свой последний поединок проиграла по очкам Манон Фиро. Намаюнас аналогичным образом одолела Трейси Кортез и сохранила седьмую строчку в рейтинге женского наилегчайшего веса UFC.