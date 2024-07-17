Павлович планирует до конца 2024 года провести еще один бой в UFC

Сергей Павлович Фото: globallookpress.com
«Все проблемы со здоровьем были устранены хирургическим вмешательством. Впереди меня ждет реабилитация. А далее я планирую провести еще один бой в UFC до конца года»
Сергей на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Свой предыдущий поединок он проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.
Напомним, что Павловичу принадлежит рекорд в тяжелом весе UFC по количеству нокаутов. Он единственный боец, который финишировал 6 соперников кряду в первом раунде.