Павлович планирует до конца 2024 года провести еще один бой в UFC

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весев своих соцсетях рассказал, что хочет выступить еще раз в 2024 году.

«Все проблемы со здоровьем были устранены хирургическим вмешательством. Впереди меня ждет реабилитация. А далее я планирую провести еще один бой в UFC до конца года»

Сергей на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Свой предыдущий поединок он проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.

Напомним, что Павловичу принадлежит рекорд в тяжелом весе UFC по количеству нокаутов. Он единственный боец, который финишировал 6 соперников кряду в первом раунде.