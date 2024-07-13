Дэн Хукер и Матеуш Гамрот подерутся на UFC 305

Матеуш Гамрот Фото: globallookpress.com
Хукер сейчас занимает 11-ю строчку в легкой весовой категории. Ранее он одолел раздельным решением судей Джэлина Тернера. Гамрот идет пятым в ростере легковесов.
Матеуш ранее выиграл 3 поединка кряду. Последняя его победа была достигнута единогласным решением судей над бывшим чемпионом дивизиона Рафаэлем Дос Аньосом.
Возглавит кард UFC 305 титульное противостояние Адесаньи и Дю Плесси в рамках среднего дивизиона. Для Дрикуса это будет первая защита чемпионского пояса.