Дэн Хукер и Матеуш Гамрот подерутся на UFC 305

Новозеландский боец-легковеспроведет следующий поединок в UFC против. Их встреча состоится на 305-м номером турнире.

Хукер сейчас занимает 11-ю строчку в легкой весовой категории. Ранее он одолел раздельным решением судей Джэлина Тернера. Гамрот идет пятым в ростере легковесов.

Матеуш ранее выиграл 3 поединка кряду. Последняя его победа была достигнута единогласным решением судей над бывшим чемпионом дивизиона Рафаэлем Дос Аньосом.

Возглавит кард UFC 305 титульное противостояние Адесаньи и Дю Плесси в рамках среднего дивизиона. Для Дрикуса это будет первая защита чемпионского пояса.