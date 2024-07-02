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    В WBC готовы дать Уайлдеру титульник во втором тяжелом весе

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Президент WBC Маурисио Сулейман в соцсетях заявил, что готов дать Деонтею Уайлдеру поединок за звание чемпиона мира по боксу во втором тяжелом весе.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Если бы Деонтей захотел бы попробовать себя во втором тяжелом весе, то мы дали бы ему титульник. Однако никаких запросов по этому поводу от самого Уайлдера пока что нам не поступало»

    Лимит второго тяжелого дивизиона составляет до 101 кг. В этой категории обладателем титула по версии WBC сейчас является Лоуренс Околи. Уайлдер бывший чемпион WBC в тяжелом весе.

    На данный момент «бронзовый бомбардировщик» идет на серии из двух поражений кряду. В декабре прошлого года он проиграл по очкам Джозефу Паркеру, а затем был нокаутирован Чжаном Чжилэеем.

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