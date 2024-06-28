Гэрри: Ковингтон избегает боя со мной, потому что я слишком опасен для него

Восходящая звезда UFC назвал причину, по которой бывший временный чемпион промоушена в полусреднем весеотказался драться с ним.

«Честно говоря, было так много разных причин, которые просто не укладывались у меня в голове. Сначала они сказали, что он не может получить медицинское разрешение, а потом сказали: о, с ним все в порядке, он хочет боя. Колби продолжает говорить: я буду драться, но потом он не соглашается. Правда в том, что он просто избегает меня. Он просто избегает боя и говорит сам себе: Иэн Гэрри слишком опасен для меня, чтобы выходить с ним в октагон, я постараюсь подождать и найти кого-нибудь другого»

Колби Ковингтон отказался драться с Гэрри этим летом, сославшись на травму ноги. Иэн на UFC 303 сразится против Майкла Пейджа, 14-го номера рейтинга полусредневесов. Сам Гэрри идет седьмым в ростере.