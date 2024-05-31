Камару Усман: Мой бой с Блаховичем не имеет никакого смысла

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, почему не будет драться против экс-обладателя титула в полутяжелом весе

«Когда он был чемпионом, мне нравился этот бой, потому что в нем был смысл, ведь мы боролись за что-то. Послушайте, я уважаю каждого бойца UFC, который выходит туда, в этот восьмиугольник. Что касается Яна Блаховича, то я тоже уважаю его за оригинальный стиль. Но я больше не чемпион, он больше не чемпион, так что этот бой не имеет абсолютно никакого смысла, он ничего не дает мне. Если я выйду в клетку и побью Яна Блаховича, что это даст мне? Ничего, это просто еще одна зарплата, вот и все»

Камару Усман сейчас занимает первую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Предыдущий поединок «Нигерийский кошмар» проиграл решением большинства Хамзату Чимаеву.