Майкл Пейдж: Иэн Гэрри — это фальшивая копия Конора Макгрегора

Рейтинговый полусредневес UFC высмеял поведениеи назвал его плохой копией

«Кое-что подобное я говорил и о Колби Ковингтоне раньше. Гэрри слишком старается. Я действительно не верю, что это его характер. Я уверен, что на самом деле он классный парень, но он пытается привлечь к себе как можно больше внимания, будь то негативное внимание или нет. Не поймите меня неправильно, но не старайтесь также позиционировать себя. Быть плохим парнем в медиа выглядит фальшью. Это кажется немного натянутым. Но это то, что есть. Для меня просто важно быть самим собой, каким бы я ни был. А Иэн Гэрри — это фальшивая копия Конора Макгрегора»

Гэрри и Пейдж подерутся в очном поединке на турнире UFC 303 в одном карде с Конором Макгрегором и Майклом Чендлером. Иэн подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного бойца.