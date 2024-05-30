ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
    Все новости спорта

    Майкл Пейдж: Иэн Гэрри — это фальшивая копия Конора Макгрегора

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор
    Рейтинговый полусредневес UFC Майкл Пейдж высмеял поведение Иэна Гэрри и назвал его плохой копией Конора Макгрегора.

    Иэн Гэрри (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иэн Гэрри (справа)

    «Кое-что подобное я говорил и о Колби Ковингтоне раньше. Гэрри слишком старается. Я действительно не верю, что это его характер. Я уверен, что на самом деле он классный парень, но он пытается привлечь к себе как можно больше внимания, будь то негативное внимание или нет. Не поймите меня неправильно, но не старайтесь также позиционировать себя. Быть плохим парнем в медиа выглядит фальшью. Это кажется немного натянутым. Но это то, что есть. Для меня просто важно быть самим собой, каким бы я ни был. А Иэн Гэрри — это фальшивая копия Конора Макгрегора»

    Гэрри и Пейдж подерутся в очном поединке на турнире UFC 303 в одном карде с Конором Макгрегором и Майклом Чендлером. Иэн подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного бойца.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Азаренко переиграет соперницу на опыте?
  • Азаренко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Чехия (жен) — Бельгия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Австрия (жен) — Исландия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры