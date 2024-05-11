Каноннир рассказал, что должен был драться с Костой на UFC 301

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе заявил , что промоушен планировал организовать его бой противв Бразилии 4 мая.

«Изначально они предлагали мне бой с Пауло Костой на UFC 301. Но я не хотел сразу возвращаться к боям после травмы, не отрепетировав все необходимое для подготовки к запланированному поединку. На самом деле я не так много занимался грэпплингом.

Конечно, я еще и не был допущен к соревнованиям по медицинским показателям, потому как не смог полностью восстановить колено. Далее UFC позвонили мне по поводу боя с Имавовым, и это было не то, чего я хотел. Естественно, я хочу боя с потенциальными претендентами. Я хочу самый высокий рейтинг, лучший поединок. Я надеялся заполучить Косту позже, может быть, в июне, но они дали этот бой Стрикленду»

Каноннир занимает четвертое место в рейтинге средневесов UFC. У Джареда сейчас 2 победы кряду в промоушене над Веттори и Стриклендом.