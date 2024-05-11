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    Каноннир рассказал, что должен был драться с Костой на UFC 301

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Пауло Коста Марвин Веттори Джаред Каннонир
    Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Джаред Каноннир заявил, что промоушен планировал организовать его бой против Пауло Косты в Бразилии 4 мая.

    Джаред Каноннир (справа)
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    Джаред Каноннир (справа)

    «Изначально они предлагали мне бой с Пауло Костой на UFC 301. Но я не хотел сразу возвращаться к боям после травмы, не отрепетировав все необходимое для подготовки к запланированному поединку. На самом деле я не так много занимался грэпплингом.

    Конечно, я еще и не был допущен к соревнованиям по медицинским показателям, потому как не смог полностью восстановить колено. Далее UFC позвонили мне по поводу боя с Имавовым, и это было не то, чего я хотел. Естественно, я хочу боя с потенциальными претендентами. Я хочу самый высокий рейтинг, лучший поединок. Я надеялся заполучить Косту позже, может быть, в июне, но они дали этот бой Стрикленду»

    Каноннир занимает четвертое место в рейтинге средневесов UFC. У Джареда сейчас 2 победы кряду в промоушене над Веттори и Стриклендом.

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