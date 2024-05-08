Промоутеры назвали дату реванша Фьюри и Усика

Боксерские промоутеры объявили дату ответного поединка между. В контракте обоих бойцов на первое противостояние прописана опция незамедлительного реванша.

Наиболее вероятная дата ответного поединка — декабрь этого года на одном из турниров в Великобритании. В карде будет не менее пяти местных боксеров, одним из которых также может стать Энтони Джошуа.

Напомним, что первый бой Усика и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Тайсону сейчас принадлежит пояс WBC. Александр Усик владеет остальными титулами. Оба боксера ранее не проиграли в профессиональной карьере ни единого боя.