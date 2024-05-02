Топурия объяснил, почему Ортега заслужил бой с ним больше, чем Холлоуэй

Чемпион UFC в полулегком весе считает , чтозаслужил титульник больше экс-обладателя пояса в их дивизионе

«Если титул BMF не стоит на кону, а это единственное, что делает мой бой с Максом актуальным — я бы сначала дал Волкановски возможность провести матч-реванш. Но до этого я бы подрался с Брайаном Ортегой, который был намного ближе к победе над Волкановски в одном бою, чем Макс в трех. Ортега всегда подставляет свое лицо, но идет вперед и дерется. Он выиграл свой последний бой, у него несколько хороших побед. Хотел бы я выйти против него? Конечно, я бы так и сделал, потому что прямо сейчас, кто достоин боя за пояс, если не он?»

Брайан Ортега занимает третью строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В последнем бою он выиграл сабмишном экс-обладателя временного титула Яира Родригеза.