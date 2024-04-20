Стерлинг назвал свое выступление против Каттара одним из лучших в карьере

Боец ММА считает , что хорошо выступил в поединке противна юбилейном турнире UFC 300.

«Наш бой в тот вечер на UFC 300 был не самым зрелищным. Но это был самый доминирующий бой, который, я думаю, вы могли бы посмотреть во всем карде. Резюме Каттара говорит о том, насколько он опасен. Думаю, на эту тему можно продолжать говорить долго. Поэтому я использовал свои сильные навыки и превратил его из человека, который настолько опасен, в человека, который буквально не представляет никакой угрозы. Я думаю, что заслуживаю некоторой похвалы в этом отношении»

Стерлинг выиграл поединок у Каттара на UFC 300 единогласным решением судей. По ходу боя болельщики на трибунах освистывали Алджамейна из-за того, что он боролся почти на протяжении всех 15-ти минут.