Чендлер рассчитывает подраться за пояс BMF с Холлоуэем

Бывший претендент на титул UFC в легком весеизъявил желание подраться за пояс BMF против

Накануне «Благословенный» взял данный трофей, нокаутировав в пятом раунде на UFC 300 Джастина Гейджи. Чендлер рассчитывает провести поединок с Максом после того, как подерется с Макгрегором.

Встреча Майкла и Конора запланирована на турнире UFC 303, который состоится 29 июня. Бой пройдет в рамках полусредней весовой категории. Чендлер в предыдущем поединке уступил Дастину Порье удушающим приемом.

На данный момент Майкл занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона в промоушене. Холлоуэй, благодаря победе над Гейджи, ворвался в топ-15 и занял девятую позицию в ростере.