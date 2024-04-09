Райан Гарсия: Такого не делает даже «Канело», я главное лицо бокса

Следующий претендент на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе считает , что он больше достоин звания главного лица бокса, чем

«Я говорю так из-за своих достоинств и того, что я могу сделать. Люди не просто говорят о моем боксе, они говорят о моей жизни. Если я сделаю что-то не так, и они это запишут. По какой-то причине я завирусился в медиа. Я думаю, что сейчас являюсь главным лицом бокса. Я делаю то, что не делает "Канело", у меня получается то, что не удается никому другому в мире. Я маркетинговая машина, и у меня есть желание быть лучшим во всем, что я делаю»

20 апреля Гарсия сразится с Хэйни на турнире в Лас-Вегасе. Девин является непобежденным боксером. Ранее Хэйни отобрал титул WBC у Реджиса Прогрейса, выиграв у него по очкам.