Тим Цзю вошел в число потенциальных соперников Бахрама Муртазалиева

Австралийский боксер, бывший обладатель чемпионского пояса в первом среднем весе по версии WBO, вошел в число потенциальных соперников

Также в этом списке есть Себастьян Фундора, Эррол Спенс, Дэнни Гарсия , Теренс Кроуфорд и Исраил Мадримов. Напомним, что Муртазалиев в ночь с 6 на 7 апреля стал чемпионом мира в этом весе по версии IBF.

На турнире в Германии он нокаутировал в 11-м раунде в битве за вакантный титул Джека Кулкая. Ранее Тим Цзю лишился пояса WBO на турнире в Лас-Вегасе.

Австралийский боксер раздельным решением судей проиграл Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге.