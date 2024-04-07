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    Тим Цзю вошел в число потенциальных соперников Бахрама Муртазалиева

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    Австралийский боксер Тим Цзю, бывший обладатель чемпионского пояса в первом среднем весе по версии WBO, вошел в число потенциальных соперников Бахрама Муртазалиева.

    Тим Цзю (слева)
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    Тим Цзю (слева)

    Также в этом списке есть Себастьян Фундора, Эррол Спенс, Дэнни Гарсия , Теренс Кроуфорд и Исраил Мадримов. Напомним, что Муртазалиев в ночь с 6 на 7 апреля стал чемпионом мира в этом весе по версии IBF.

    На турнире в Германии он нокаутировал в 11-м раунде в битве за вакантный титул Джека Кулкая. Ранее Тим Цзю лишился пояса WBO на турнире в Лас-Вегасе.

    Австралийский боксер раздельным решением судей проиграл Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

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