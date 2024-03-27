Кроуфорд останется чемпионом WBO в полусреднем весе, даже если проиграет Цзю

Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
В связи с тем, что у американца нет на ближайшее время потенциального соперника в его дивизионе, Всемирная боксерская организация не будет препятствовать подъему «Бада» на категорию выше.
Теренс намерен 31 марта бросить вызов Тиму Цзю, если тот сумеет в титульном противостоянии одолеть Себастьяна Фундору.
Кроуфорд в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. В последнем поединке он одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и объединил все пояса в полусреднем весе.