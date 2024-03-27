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    Кроуфорд останется чемпионом WBO в полусреднем весе, даже если проиграет Цзю

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    В руководстве WBO сообщили, что Теренс Кроуфорд останется чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по данной версии, даже если проиграет Тиму Цзю.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    В связи с тем, что у американца нет на ближайшее время потенциального соперника в его дивизионе, Всемирная боксерская организация не будет препятствовать подъему «Бада» на категорию выше.

    Теренс намерен 31 марта бросить вызов Тиму Цзю, если тот сумеет в титульном противостоянии одолеть Себастьяна Фундору.

    Кроуфорд в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. В последнем поединке он одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и объединил все пояса в полусреднем весе.

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