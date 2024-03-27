Кроуфорд останется чемпионом WBO в полусреднем весе, даже если проиграет Цзю

В руководстве WBO сообщили, чтоостанется чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по данной версии, даже если проиграет

В связи с тем, что у американца нет на ближайшее время потенциального соперника в его дивизионе, Всемирная боксерская организация не будет препятствовать подъему «Бада» на категорию выше.

Теренс намерен 31 марта бросить вызов Тиму Цзю, если тот сумеет в титульном противостоянии одолеть Себастьяна Фундору.

Кроуфорд в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. В последнем поединке он одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и объединил все пояса в полусреднем весе.