Нганну: В 2025-м я проведу третий бой по боксу вместо дебюта в PFL

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Что меня ждет дальше? Возможно, третий боксерский поединок. Я думаю, что бокс теперь кое-что мне должен, и я должен вернуть то, что бокс отнял у меня. Я думаю, что мое эго не позволит мне отступить и оставить все, как есть. Я докажу миру, что я человек, преданный своему делу»
Фрэнсис проиграл свой предыдущий поединок по боксу Энтони Джошуа нокаутом во втором раунде. В дебютном бою на ринге он уступил по очкам Тайсону Фьюри.
Также у Нганну есть контрактные обязательства с промоушеном PFL. Он должен дебютировать в лиге сразу в титульном поединке с действующим чемпионом в тяжелом весе Ренаном Феррейрой.