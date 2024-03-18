Нганну: В 2025-м я проведу третий бой по боксу вместо дебюта в PFL

Фрэнсис Нганну, экс-чемпион UFC в тяжелом весе, рассказал , что в следующем году, с большей долей вероятности, проведет третий поединок в ринге вместо дебюта по ММА в организации PFL.

«Что меня ждет дальше? Возможно, третий боксерский поединок. Я думаю, что бокс теперь кое-что мне должен, и я должен вернуть то, что бокс отнял у меня. Я думаю, что мое эго не позволит мне отступить и оставить все, как есть. Я докажу миру, что я человек, преданный своему делу»

Фрэнсис проиграл свой предыдущий поединок по боксу Энтони Джошуа нокаутом во втором раунде. В дебютном бою на ринге он уступил по очкам Тайсону Фьюри.

Также у Нганну есть контрактные обязательства с промоушеном PFL. Он должен дебютировать в лиге сразу в титульном поединке с действующим чемпионом в тяжелом весе Ренаном Феррейрой.