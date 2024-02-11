Топурия объяснил, почему не хочет драться с Пимблеттом и О’Мэлли

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе сообщил , что его не интересуют поединки против

«Кому сейчас есть дело до Пимблетта? Я принимаю каждый бой, как профессионал. Я смотрю на всех своих противников, как на профессионалов, но с ним это личное. Если бы я увидел его в супермаркете, то бы разбил его прямо там. У него даже нет рейтинга. Вы смотрели его последний бой? Он выглядел как новичок. Что касается О’Мэлли, то ему есть что доказать в своей весовой категории»

Пэдди Пимблетт в предыдущем поединке выиграл единогласным решением судей у Тони Фергюсона, который шел на серии из шести поражений кряду.

О’Мэлли ранее нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. В марте Шон проведет первую защиту титула против Марлона Веры.