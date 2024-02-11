Ломаченко считает, что станет абсолютным чемпионом в легком весе

Василий Ломаченко (справа) Фото: globallookpress.com
«Прямо сейчас моя цель — снова стать чемпионом мира. После боя с Камбососом я могу начать думать о том, чтобы стать абсолютным чемпионом. Поединок с Джорджем — шанс проявить себя»
Василий Ломаченко в предыдущем поединке потерпел поражение единогласным решением судей от Девина Хэйни весной прошлого года в битве за все пояса в легком весе.
Камбосос ранее одолел по очкам Макси Хьюза. Его поединок против украинца состоится в апреле. На кону их противостояния будет стоять вакантный титул по версии IBF.