Ломаченко считает, что станет абсолютным чемпионом в легком весе

Экс-обладатель трех поясов в легком весевысоко оценил свои шансы стать абсолютным чемпионом мира боксу в своем дивизионе.

«Прямо сейчас моя цель — снова стать чемпионом мира. После боя с Камбососом я могу начать думать о том, чтобы стать абсолютным чемпионом. Поединок с Джорджем — шанс проявить себя»

Василий Ломаченко в предыдущем поединке потерпел поражение единогласным решением судей от Девина Хэйни весной прошлого года в битве за все пояса в легком весе.

Камбосос ранее одолел по очкам Макси Хьюза. Его поединок против украинца состоится в апреле. На кону их противостояния будет стоять вакантный титул по версии IBF.