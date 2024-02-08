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    Херманссон готов драться с Имавовым, если победит Пайфера

    Бокс/ММА ММА UFC
    11-й номер рейтинга среднего дивизиона UFC Джек Херманссон рассказал, с кем хочет провести следующий поединок, если ему удастся победить Джо Пайфера.

    Джек Херманссон
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    Джек Херманссон

    «Я намерен оставаться активным и провести еще несколько боев в ближайшее время. Если я побью Джо, хотел бы снова подняться выше в рейтинге. Думаю, Имавов мог бы стать для меня хорошим соперником»

    Поединок Пайфера и Херманссона возглавит турнир UFC Vegas 86. К этому бою Джек подходит после поражения нокаутом от Романа Долидзе.

    Джо ранее провел в UFC 3 поединка, в которых одержал 3 досрочных победы. В предыдущей встрече американец выиграл сабмишном у Абдула Альхасана. Всего у Пайфера 12 побед и 2 проигрыша в ММА.

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