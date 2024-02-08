Херманссон готов драться с Имавовым, если победит Пайфера

11-й номер рейтинга среднего дивизиона UFC рассказал , с кем хочет провести следующий поединок, если ему удастся победить

«Я намерен оставаться активным и провести еще несколько боев в ближайшее время. Если я побью Джо, хотел бы снова подняться выше в рейтинге. Думаю, Имавов мог бы стать для меня хорошим соперником»

Поединок Пайфера и Херманссона возглавит турнир UFC Vegas 86. К этому бою Джек подходит после поражения нокаутом от Романа Долидзе.

Джо ранее провел в UFC 3 поединка, в которых одержал 3 досрочных победы. В предыдущей встрече американец выиграл сабмишном у Абдула Альхасана. Всего у Пайфера 12 побед и 2 проигрыша в ММА.