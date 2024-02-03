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    Волкановски рассчитывает на третий бой с Махачевым

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Ислам Махачев
    Обладатель титула UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассчитывает провести третий поединок против российского бойца Ислама Махачева в полулегком дивизионе.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Многие уже говорят о моем возрасте и начинают списывать меня со счетов. Но я хочу вновь попробовать себя в легком весе. Понимаю, что третий бой с Махачевым сразу мне не дадут. Сначала я разберусь с Топурией, а потом посмотрим, как все сложится»

    Махачев и Волкановски ранее провели 2 поединка. В феврале прошлого года россиянин на турнире в Австралии выиграл бой единогласным решением судей.

    Их реванш состоялся на UFC 294 в Абу-Даби. Тогда Александр, вышедший на бой на коротком уведомлении, потерпел поражение нокаутом в первом раунде после пропущенного хай-кика.

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