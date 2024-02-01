Физиев назвал причину своего поражения от Гейджи

Топовый боец легкой весовой категории UFC рассказал , что ему помешало выиграть в поединке с, состоявшемся в прошлом году.

«Гейджи бегал от меня по клетке 2 раунда. Он начал драться только в третьем, когда мой глаз ничего не видел. Возможно, у меня был не самый лучший план на бой. Зря я не послушал тренеров»

Гейджи прошлой весной выиграл у Физиева решением большинства. После того поединка Рафаэль потерпел поражение в бою с Матеушем Гамротом ввиду полученной травмы ноги.

Сейчас «Атаман» идет восьмым в рейтинге легкого дивизиона UFC. На его счету 12 выигранных поединков и 3 поражения в смешанных единоборствах.