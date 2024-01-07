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    Джон Аник: Бой Чендлер-Макгрегор не повлияет на рейтинг в среднем весе

    Бокс/ММА ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер Дастин Порье
    Комментатор UFC Джон Аник сообщил, что поединок в среднем весе с участием Конора Макгрегора и Майкла Чендлера никак не повлияет на титульную гонку и рейтинг.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Этот бой сейчас не имел бы значения даже в легком весе. Поэтому в среднем дивизионе поединок Макгрегора и Чендлера абсолютно никак не повлияет на рейтинг. Я бы хотел, чтобы Конор дрался в легком весе. Но за всю карьеру в UFC у него только один бой в 155 фунтах»

    29 июня Конор Макгрегор вернется в UFC после трехлетней паузы и перелома ноги в поединке с Дастином Порье. Ирландец проведет нерейтинговый бой против Майкла Чендлера в среднем дивизионе.

    Для Макгрегора это будет дебют в весе до 83,9 кг. Всего в активе ирландского бойца 22 выигранных поединка и 6 поражений в смешанных единоборствах.

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