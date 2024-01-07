Джон Аник: Бой Чендлер-Макгрегор не повлияет на рейтинг в среднем весе

Комментатор UFC сообщил , что поединок в среднем весе с участиемникак не повлияет на титульную гонку и рейтинг.

«Этот бой сейчас не имел бы значения даже в легком весе. Поэтому в среднем дивизионе поединок Макгрегора и Чендлера абсолютно никак не повлияет на рейтинг. Я бы хотел, чтобы Конор дрался в легком весе. Но за всю карьеру в UFC у него только один бой в 155 фунтах»

29 июня Конор Макгрегор вернется в UFC после трехлетней паузы и перелома ноги в поединке с Дастином Порье. Ирландец проведет нерейтинговый бой против Майкла Чендлера в среднем дивизионе.

Для Макгрегора это будет дебют в весе до 83,9 кг. Всего в активе ирландского бойца 22 выигранных поединка и 6 поражений в смешанных единоборствах.