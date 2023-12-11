Уайлдер: Паркер бегал от меня 2 года, но 23 декабря я нокаутирую его

Деонтей Уайлдер (слева) Фото: globallookpress.com
«Я знаю, что он у него есть план на бой. Но когда он почувствует силу моего удара, то сразу же обо всем забудет. Паркер бегал от меня 2 года. Но 23 декабря я нокаутирую его»
Бой Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера состоится ближе к концу декабря на турнире в Саудовской Аравии. «Бронзовый бомбардировщик» в последний раз дрался в октябре прошлого года.
Тогда Уайлдер нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса. Паркер в своем предыдущем поединке финишировал Файга Опелу.