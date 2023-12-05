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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    Менеджер Усика: Фьюри даст Александру самый трудный бой в карьере

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Спортивный менеджер Эгис Климас, представляющий интересы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, считает Тайсона Фьюри самым сложным испытанием для украинца.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Было непросто найти подходящих спарринг-партнеров. Фьюри очень высокий, у него длинные руки и неуклюжий стиль. Тайсон даст Александру самый трудный бой в его карьере. Но я не сомневаюсь в победе Усика»

    Александр Усик в последнем бою победил техническим нокаутом Даниэля Дюбуа и защитил пояса по версиям WBO, WBA Super и IBF.

    В феврале украинец подерется против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Усик, как и «цыганский король», не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения.

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