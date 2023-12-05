Менеджер Усика: Фьюри даст Александру самый трудный бой в карьере

Спортивный менеджер, представляющий интересы чемпиона мира по боксу в тяжелом весесамым сложным испытанием для украинца.

«Было непросто найти подходящих спарринг-партнеров. Фьюри очень высокий, у него длинные руки и неуклюжий стиль. Тайсон даст Александру самый трудный бой в его карьере. Но я не сомневаюсь в победе Усика»

Александр Усик в последнем бою победил техническим нокаутом Даниэля Дюбуа и защитил пояса по версиям WBO, WBA Super и IBF.

В феврале украинец подерется против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Усик, как и «цыганский король», не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения.