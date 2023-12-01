Александр Усик может подраться против Деонтея Уайлдера

Спортивный промоутер, представляющий интересы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по трем версиямпотенциальным соперником украинца.

«Уайлдер входит в топ-3 тяжеловесов, и бой с ним точно стоит рассмотреть. Все зависит от того, как закончится поединок Александра и Тайсона, и будет ли между ними реванш. Также стоит дождаться результата боя Деонтея против Паркера. Но и мне, и фанатам идея встречи Уайлдера с Усиком очень нравится»

Александр Усик должен подраться в феврале против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет поединок на турнире в Саудовской Аравии против Джозефа Паркера. «Бронзовый бомбардировщик» экс-чемпион мира по версии WBC. У него 43 победы, 2 поражения и одна ничья на профессиональном ринге.