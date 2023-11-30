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    Чжан Чжилэй: Мои удары станут для Фьюри катастрофой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Джо Джойс Александр Усик Франсис Нганну
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Чжан Чжилэй считает, что сможет финишировать непобежденного Тайсона Фьюри.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Он сейчас сосредоточен на чем угодно, но только не на боксе. Тайсон не готовился к Нганну, а с Усиком у него возникнут большие проблемы. Если мы подеремся с Фьюри, то он упадет. Мои удары станут для него катастрофой»

    Чжан в сентябрьском бою нокаутировал в третьем раунде Джо Джойса и защитил временный титул. Фьюри в конце октября одержал победу раздельным решением судей над Фрэнсисом Нганну.

    В следующем бою он подерется за все пояса в тяжелом весе против Александра Усика. Сейчас Тайсон является чемпионом мира по версии WBC. На его счету 34 победы и одна ничья в профессиональной карьере.

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