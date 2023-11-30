Чжан Чжилэй: Мои удары станут для Фьюри катастрофой

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO считает , что сможет финишировать непобежденного

«Он сейчас сосредоточен на чем угодно, но только не на боксе. Тайсон не готовился к Нганну, а с Усиком у него возникнут большие проблемы. Если мы подеремся с Фьюри, то он упадет. Мои удары станут для него катастрофой»

Чжан в сентябрьском бою нокаутировал в третьем раунде Джо Джойса и защитил временный титул. Фьюри в конце октября одержал победу раздельным решением судей над Фрэнсисом Нганну.

В следующем бою он подерется за все пояса в тяжелом весе против Александра Усика. Сейчас Тайсон является чемпионом мира по версии WBC. На его счету 34 победы и одна ничья в профессиональной карьере.