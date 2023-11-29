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    Реджис Прогрейс: Ломаченко легко побьет Камбососа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс в соцсетях рассказал, кто победит в поединке между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

    Василий Ломаченко
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    Василий Ломаченко

    «Камбосос непростой соперник. Он опытный боец, но Василий сейчас в более лучшей форме. Думаю, Ломаченко легко побьет его. По мне, он сделал достаточно, чтобы победить того же Хэйни»

    Промоутеры предварительно анонсировали претендентский поединок в легком весе с участием Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко. Стороны близки к подписанию контракта на бой.

    Ломаченко в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей Девину Хэйни. Камбосос ранее одолел по очкам Макси Хьюза. Напомним, что Василий и Джордж были чемпионами мира по боксу в легком весе по трем версиям.

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