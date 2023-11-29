Реджис Прогрейс: Ломаченко легко побьет Камбососа

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весев соцсетях рассказал, кто победит в поединке между

«Камбосос непростой соперник. Он опытный боец, но Василий сейчас в более лучшей форме. Думаю, Ломаченко легко побьет его. По мне, он сделал достаточно, чтобы победить того же Хэйни»

Промоутеры предварительно анонсировали претендентский поединок в легком весе с участием Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко. Стороны близки к подписанию контракта на бой.

Ломаченко в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей Девину Хэйни. Камбосос ранее одолел по очкам Макси Хьюза. Напомним, что Василий и Джордж были чемпионами мира по боксу в легком весе по трем версиям.