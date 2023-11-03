Каллум Смит может стать следующим соперником Дмитрия Бивола

Спортивный промоутер назвал британского боксераглавным претендентом на поединок с чемпионом мира в полутяжелом весе

«Я верю, что Каллум нокаутирует Бетербиева. Как только он это сделает, мы начнем переговоры о поединке против Бивола. Думаю, это будет даже лучше, чем бой Дмитрия с Артуром»

Биволу сейчас принадлежит титул WBA Super весе до 79,4 кг. В последний раз россиянин дрался в ноябре прошлого года против Хильберто Рамиреса, которого одолел единогласным решением.

Каллум Смит — следующий претендент на пояса в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO. 13 января 2024-го он проведет поединок с Артуром Бетербиевым.