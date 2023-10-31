Генри Сехудо назвал главную слабость Иржи Прохазки

Бывший двойной чемпион UFC назвал причину, из-за которойможет потерпеть поражение в поединке против

«Как бы не был техничен и опасен Прохазка, я вижу у него одну слабость. Иржи плохо защищается от ударов в стойке. Это может стоить ему победы в бою с Перейрой. Советую обратить внимание на защиту. Мне не нравится видеть, как он раз за разом пропускает»

Поединок между Прохазкой и Перейрой возглавит турнир UFC 295. На кону их боя будет стоять вакантный титул промоушена в полутяжелой весовой категории.

Иржи — экс-чемпион данного дивизиона. В последний раз он дрался летом прошлого года против Гловера Тейшейры и победил его сабмишном в пятом раунде.