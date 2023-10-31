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    Генри Сехудо назвал главную слабость Иржи Прохазки

    Бокс/ММА ММА UFC Генри Сехудо Иржи Прохазка Алекс Перейра
    Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо назвал причину, из-за которой Иржи Прохазка может потерпеть поражение в поединке против Алекса Перейры.

    Генри Сехудо (справа)
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    Генри Сехудо (справа)

    «Как бы не был техничен и опасен Прохазка, я вижу у него одну слабость. Иржи плохо защищается от ударов в стойке. Это может стоить ему победы в бою с Перейрой. Советую обратить внимание на защиту. Мне не нравится видеть, как он раз за разом пропускает»

    Поединок между Прохазкой и Перейрой возглавит турнир UFC 295. На кону их боя будет стоять вакантный титул промоушена в полутяжелой весовой категории.

    Иржи — экс-чемпион данного дивизиона. В последний раз он дрался летом прошлого года против Гловера Тейшейры и победил его сабмишном в пятом раунде.

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