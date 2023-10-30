Кормье: Фьюри ничего не сможет показать в ММА

Бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весовых категориях рассказал , что думает перспективахв смешанных единоборствах.

«Нганну самый сильный тяжеловес на планете. Я впечатлен тем, как без опыта в боксе он дрался с Фьюри. Сомневаюсь, что Тайсон также успешно конкурировал бы с ним в ММА. Он вообще ничего не смог бы показать в октагоне»

Тайсон Фьюри выиграл у Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в десятираундовом боксерском бою, предварительно побывав в нокдауне в третьем отрезке.

Следующими потенциальными соперниками Нганну являются Уайлдер и Джошуа. Также присутствует вероятность реванша с Тайсоном Фьюри.