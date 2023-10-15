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    Тим Цзю: Мне еще далеко до того, что сделал мой отец

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Костя Цзю Джермалл Чарло
    Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю рассказал, что думает о сравнении с его отцом Костей Цзю.

    Костя Цзю
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    Костя Цзю

    «Сегодня я защитил пояс, но это еще ничего не значит. Я не отношу себя к числу великих бойцов. Мне еще очень далеко до того, что сделал на ринге мой отец. Он трижды становился чемпионом мира»

    Констя Цзю выступал на профессиональном ринге с 1992-го по 2005-й год и сумел стать абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе. На его счету 31 победа и 2 поражения.

    Тим Цзю является чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. В его активе 24 выигранных поединка и ни одного проигрыша. В последнем бою Тим одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу, после чего бросил вызов Джермеллу Чарло.

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