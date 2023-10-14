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    Шакур Стивенсон хочет подраться с Наоя Иноуэ

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон
    Экс-чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Шакур Стивенсон сообщил о готовности подраться против японского бойца Наоя Иноуэ.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Я бы с удовольствием подрался с Иноуэ. Он потрясающий боксер, за которым я наблюдаю уже давно. Наоя обладает невероятной скоростью и мощью для своих габаритов»

    Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. Сейчас японскому боксеру принадлежат пояса по версиям WBC и WBO в категории до 55,2 кг. Всего на его счету 25 побед и ни одного проигрыша.

    Стивенсон является следующим претендентом на титул в легком весе. Как и Иноуэ, американец не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. У Шакура 20 побед в карьере, 10 из которых были досрочными.

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