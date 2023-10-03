Гвоздик: Фьюри проиграет Нганну, только если будет слишком пьяным

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC назвал единственное условие, при которомсумеет победить

«Нганну великолепный боец. Но он будет не на своей территории. ММА и бокс совершенно разные дисциплины. Фьюри проиграет Фрэнсису, только если будет слишком пьяным. По-другому Нганну никак не победить»

Выставочный боксерский поединок в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри состоится 28 октября на турнире в Саудовской Аравии.

Для камерунца это будет дебютный бой в ринге. Ранее Нганну был чемпионом UFC в тяжелом весе. В начале 2023-года он объявил о своем переходе в профессиональный бокс.