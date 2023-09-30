«Канело» назвал сроки завершения своей карьеры

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе поделился , когда планирует завершить свою профессиональную карьеру.

«Я дерусь на профессиональном ринге с 15-ти. У меня за плечами уже 18 лет карьеры. Планирую уйти на пенсию, когда мне исполнится 36 или 37. К тому времени я добьюсь гораздо большего, чем сейчас»

Сауль Альварес провел за профессиональную карьеру 63 поединка. На его счету 59 выигранных боев, 39 из которых завершились в пользу мексиканца досрочно.

Также у «Канело» 2 ничьи и 2 поражения на ринге. Следующий поединок Альвареса состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября против Джермелла Чарло в рамках защиты всех поясов во втором среднем весе.