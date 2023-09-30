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    «Канело» назвал сроки завершения своей карьеры

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес поделился, когда планирует завершить свою профессиональную карьеру.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «Я дерусь на профессиональном ринге с 15-ти. У меня за плечами уже 18 лет карьеры. Планирую уйти на пенсию, когда мне исполнится 36 или 37. К тому времени я добьюсь гораздо большего, чем сейчас»

    Сауль Альварес провел за профессиональную карьеру 63 поединка. На его счету 59 выигранных боев, 39 из которых завершились в пользу мексиканца досрочно.

    Также у «Канело» 2 ничьи и 2 поражения на ринге. Следующий поединок Альвареса состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября против Джермелла Чарло в рамках защиты всех поясов во втором среднем весе.

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