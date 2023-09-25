Келвин Гастелум подерется с Шоном Брэди 2 декабря

Келвин Гастелум Фото: globallookpress.com
Его следующим соперником станет девятый номер рейтинга полусредневесов Шон Брэди, бой с которым состоится 2 декабря. Гастелум подходит к этой встрече после победы единогласным решением над Крисом Кертисом в апреле этого года.
Брэди в последний раз дрался в октябре 2022-го против Белала Мухаммада. Тогда Шон потерпел поражение нокаутом во втором раунде, после чего взял паузу от выступлений в связи с травмами.
В активе Брэди 15 побед и один проигрыш в смешанных единоборствах. У Гастелума 17 выигранных поединков и 8 поражений в профессиональной карьере ММА.