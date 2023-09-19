Овинс Сент-Прю провалил допинг-тест и отстранен на полгода от боев

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в полутяжелом весепровалил допинг-тест. USADA обнаружила в пробах американца метаболит андростендиона.

Напомним, что ранее боец уже попадался на применении запрещенных препаратов. Теперь Овинс не сможет принимать участие в поединках на протяжении шести месяцев.

В последний раз он выходил в октагон 18 февраля этого года. Тогда Сент-Прю проиграл техническим нокаутом в первом раунде Филипу Линсу.

Всего в активе 40-летнего американца 43 поединка в профессиональной карьере. У Овинса 26 выигранных боев и 17 поражений в смешанных единоборствах. В UFC Сент-Прю выступает с апреля 2013 года.