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    Физиев назвал причину поражения Адесаньи от Стрикленда

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Рафаэль Физиев Шон Стрикланд
    Шестой номер рейтинга легкой весовой категории UFC Рафаэль Физиев назвал причину поражения Исраэля Адесаньи от Шона Стрикленда.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Я был шокирован таким исходом. Шон победил его, потому удачно ловил Адесанью ударами на встречу. У Исраэля нет проблем в обороне. Однако в он разучился действовать первым номером»

    10 сентября на турнире в Сиднее Исраэль Адесанья уступил в титульном поединке Шону Стрикленду единогласным решением судей и лишился статуса чемпиона в среднем весе.

    Всего в активе новозеландца 24 выигрыша и 3 поражения в смешанных единоборствах. У нового чемпиона UFC Стрикленда 28 побед и 5 проигрышей в профессиональной карьере.

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