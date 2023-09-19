Физиев назвал причину поражения Адесаньи от Стрикленда

Шестой номер рейтинга легкой весовой категории UFC назвал причину пораженияот

«Я был шокирован таким исходом. Шон победил его, потому удачно ловил Адесанью ударами на встречу. У Исраэля нет проблем в обороне. Однако в он разучился действовать первым номером»

10 сентября на турнире в Сиднее Исраэль Адесанья уступил в титульном поединке Шону Стрикленду единогласным решением судей и лишился статуса чемпиона в среднем весе.

Всего в активе новозеландца 24 выигрыша и 3 поражения в смешанных единоборствах. У нового чемпиона UFC Стрикленда 28 побед и 5 проигрышей в профессиональной карьере.