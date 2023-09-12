Дрикус Дю Плесси бросил вызов Шону Стрикленду

Южноафриканский боец смешанных единоборств хочет провести следующий поединок против чемпиона UFC в среднем весе

«Я главный претендент на пояс, первый номер рейтинга. Мне уже не интересен бой с любителем, который проиграл Шону. Я и Стрикленд должны выявить сильнейшего в нашем весе»

На турнире UFC 293 Исраэль Адесанья уступил в титульном поединке в среднем весе Шону Стрикленду единогласным решением судей и потерял пояс чемпиона.

Дю Плесси в своем последнем бою нокаутировал во втором раунде Роберта Уиттакера. После той победы Дрикус возглавил рейтинг дивизиона до 83,9 кг.