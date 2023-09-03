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    Мендоса считает себя самым сложным оппонентом для Цзю

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Временный чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Брайан Мендоса считает себя самым сложным соперником в карьере для Тима Цзю.

    Брайан Мендоса
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    Брайан Мендоса

    «В ринге я показываю то, чего не делают многие другие боксеры. Остальные не работают на тренировках так усердно. Я очень ловок и быстр. Цзю еще не сталкивался с такими боксерами»

    Брайан в апреле 2023-го нокаутировал Себастьяна Фундосу и завоевал временный титул по версии WBC. Всего в активе Мендосы 22 выигранных поединка и 2 поражения в карьере.

    Тим Цзю является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. Австралиец пока что никому не проигрывал на ринге. На его счету 23 победы в 23-х боях.

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