Мендоса считает себя самым сложным оппонентом для Цзю

Временный чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC считает себя самым сложным соперником в карьере для

«В ринге я показываю то, чего не делают многие другие боксеры. Остальные не работают на тренировках так усердно. Я очень ловок и быстр. Цзю еще не сталкивался с такими боксерами»

Брайан в апреле 2023-го нокаутировал Себастьяна Фундосу и завоевал временный титул по версии WBC. Всего в активе Мендосы 22 выигранных поединка и 2 поражения в карьере.

Тим Цзю является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. Австралиец пока что никому не проигрывал на ринге. На его счету 23 победы в 23-х боях.