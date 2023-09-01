Спенс активировал опцию реванша против Кроуфорда

, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по трем версиям сообщил , что его подопечный решил воспользоваться правом на реванш против

«Эррол хочет ответного поединка с Кроуфордом. Опция реванша уже активирована. Мы рассчитываем, что второй бой состоится до начала 2024-го»

Первый поединок Спенса и Кроуфорда проходил 29 июля этого года. Тогда встреча закончилась в девятом раунде победой Теренса техническим нокаутом.

Для Эррола то поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он шел на серии из 28-ми выигранных поединков кряду и владел титулами в полусреднем весе по версиям WBC, IBF и WBA Super.