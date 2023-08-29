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    Бернс не видит фаворита в поединке Чимаева и Косты

    Бокс/ММА ММА UFC Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Пауло Коста
    Пятый номер рейтинга полусредней весовой категории Гилберт Бернс не видит фаворита в предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Пауоло Костой.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Хамзат может доставить Косте много проблем на земле. Но если Пауло защититься от тейкдауна и начнет подключать свои фирменные удары, то победит. Я думаю, это будет очень близкий бой»

    Противостояние Косты и Чимаева состоится 28 октября на турнире UFC 293. Поединок пройдет в рамках основного карда в средней весовой категории.

    Для Чимаева это будет дебют в дивизионе до 83,9 кг. Ранее швед выступал в UFC на протяжении трех лет в полусреднем весе. В его активе 12 выигранных поединков и ни одного поражения в карьере.

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