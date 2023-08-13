Уайлдер: Нокаут Джошуа в бою с Хелениусом меня не впечатлил

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категориидал комментарий о прошедшем поединке с участием

«Нокаут Джошуа в бою с Хелениусом меня не впечатлил. Вы действительно думаете, что у меня возникнут проблемы против этого парня? Я нокаутирую Энтони в 3-4 раундах»

В ночь с 12 на 13 августа состоялся боксерский поединок на турнире в Лондоне между Джошуа и Хелениусом. Бой закончился нокаутом в седьмом раунде победой британца.

Теперь «Эй-Джей» идет на серии из двух выигранных встреч кряду. Его следующим соперником является Деонтей Уайлдер, бой с которым состоится в январе 2024-го.