Джошуа: Я нокаутирую Хелениуса в первом раунде

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории поделился ожиданиями от грядущего поединка против

«Я знаю, что вы будете сравнивать меня с Уайлдером. Но это мой бой. Роберту нечего терять. Он будет атаковать и идти вперед. Однако долго наш поединок не продлится. Я нокаутирую Хелениуса в первом раунде»

Поединок Джошуа против Хелениуса состоится 12 августа на турнире в Великобритании. Их встреча станет главным событием вечера. Для Роберта это будет второй поединок за неделю.

5 августа шведский боксер нокаутировал в третьем раунде своего соотечественника Мика Миелонена. Напомним, что Хелениус согласился на бой с Джошуа на коротком уведомлении вместо дисквалифицированного Диллиана Уайта.