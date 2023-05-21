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    Команда Ломаченко подаст протест после проигрыша в бою с Хэйни

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Спортивный менеджер Эгис Климас, представляющий интересы украинского профессионального боксера Василия Ломаченко, в соцсетях сообщил, что намерен подать протест после спорного поражения его клиента от Девина Хэйни.

    Василий Ломаченко
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    Василий Ломаченко

    «Мы не намерены сдаваться раньше времени. Будем подавать апелляцию и опровергать этот результат. Мы обязательно добьемся своего. Пора заканчивать с этим беспределом и несправедливостью»

    Напомним, что в ночь с 20 на 21 мая Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

    Для украинского бойца это поражение стало третьим в профессиональной карьере. Хэйни сохранил ноль в графе проигрышей, одержав 29-ю победу кряду.

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