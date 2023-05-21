Команда Ломаченко подаст протест после проигрыша в бою с Хэйни

Спортивный менеджер, представляющий интересы украинского профессионального боксера, в соцсетях сообщил, что намерен подать протест после спорного поражения его клиента от

«Мы не намерены сдаваться раньше времени. Будем подавать апелляцию и опровергать этот результат. Мы обязательно добьемся своего. Пора заканчивать с этим беспределом и несправедливостью»

Напомним, что в ночь с 20 на 21 мая Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

Для украинского бойца это поражение стало третьим в профессиональной карьере. Хэйни сохранил ноль в графе проигрышей, одержав 29-ю победу кряду.