Команда Ломаченко подаст протест после проигрыша в бою с Хэйни

Василий Ломаченко Фото: globallookpress.com
«Мы не намерены сдаваться раньше времени. Будем подавать апелляцию и опровергать этот результат. Мы обязательно добьемся своего. Пора заканчивать с этим беспределом и несправедливостью»
Напомним, что в ночь с 20 на 21 мая Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.
Для украинского бойца это поражение стало третьим в профессиональной карьере. Хэйни сохранил ноль в графе проигрышей, одержав 29-ю победу кряду.